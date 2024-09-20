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Законодательство РК

Субсидирование социально значимых ж/д перевозок: внесено изменение

Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила проведения конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств.

В частности, в правилах в новой редакции изложен следующий пункт:

Срок осуществления перевозок пассажиров по социально значимым межобластным сообщениям определяется на двадцать лет, за исключением сезонных маршрутов, а также перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным, внутриобластным) и пригородным сообщениям, срок осуществления которых определяется организатором тендера от пяти до двадцати лет.  

В Министерстве транспорта пояснили, что приказ определяет порядок проведения конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.

Ранее сообщалось, что перечень услуг по госзакупкам с дополнительными требованиями к поставщикам обновили в Казахстане.

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