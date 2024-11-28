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Полиция сообщила о новом виде мошенничества в Абайской области

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 22:16 Фото: freepik
В Абайской области зафиксирован новый способ мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за сотрудников АО "Казпочта". Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает Zakon.kz.

По данным полиции, мошенники звонят гражданам и заявляют о якобы поступившей на их имя посылке. Для ее получения они просят продиктовать код из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркивают, что такие звонки являются уловкой, направленной на получение доступа к личным данным.

АО "Казпочта" подтвердило, что не осуществляет рассылку сообщений с незнакомых номеров. Все уведомления отправляются исключительно с официального короткого номера 1499. Проверить статус посылки можно на сайте компании post.kz или через мобильное приложение.

Специалисты советуют гражданам с осторожностью относиться к подобным звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать данные банковских карт или СМС-коды третьим лицам. В случае получения подозрительных сообщений или звонков рекомендуется обратиться за разъяснениями к официальным представителям "Казпочты".

Полиция призывает жителей области быть внимательными и незамедлительно прекращать разговор с подозрительными собеседниками.

Ранее сообщалось, что мошенники по-крупному ограбили казахстанку под видом "службы безопасности". 

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