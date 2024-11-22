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Законодательство РК

Печь котельной взорвалась в Абайской области

Дым , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 18:40 Фото: pixabay
22 ноября около 10:30 в котельной, расположенной в Урджарском районе Абайской области, произошел взрыв печи. В результате инцидента работник котельной получил телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП Абайской области. 

"В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – добавили стражи порядка.

Ранее, 19 ноября, взрыв прогремел на трассе в Восточном Казахстане. В результате происшествия погибли два человека.

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