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Наркотики под видом посылок: 8 и 18 лет заключения получили жители Астаны

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 08:56 Фото: Zakon.kz
Столичный Департамент АФМ пресек факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления, сообщает Zakon.kz.

При осмотре с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружен и изъят "гашиш" весом около 1 кг.

Проверка показала также наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей.

В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.

При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.

Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

В целом, с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 57.3 кг наркотических средств.

Ранее жители хаотично застроенного района Алматы получили важную информацию.

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