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Посылку с почти килограммом наркотиков нашли на почте в Казахстане

Посылку с почти килограммом наркотиков нашли на почте в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:02 Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана начало расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Детали расследования озвучили в пресс-службе агентства, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению за 10 июня, в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области пришла посылка из-за границы. В ней находилось наркотическое вещество – экстракт каннабиса (гашишное масло) весом 777,4 граммов.

Как уточнили в АФМ, наркотики замаскировали под косметические средства.

"Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами. В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты и тому подобное".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что подозреваемый арестован, расследование продолжается.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Кроме того, в заключении сотрудники АФМ обратились к казахстанцам:

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется".

Стражи порядка ранее призывали родителей в период летних каникул контролировать досуг детей и предупреждали об опасности их вербовки в качестве наркокурьеров. Как детей привлекают в закладчики, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

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