На семь лет осудили мужчину за хранение и перевозку наркотиков в Актау

Наркокурьера в Актау приговорили к семи годам тюрьмы за хранение и перевозку психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Актауском городском суде, мужчину обвинили в незаконном хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью последующей реализации – ст. 297 ч. 3 п. 1, 3 УК РК.

Установлено, что подсудимый, сговорившись с группой лиц, занимался незаконным хранением и сбытом особо крупных партий психотропного вещества.

Как пояснили в суде, запрещенные вещества были обнаружены не только в кармане одежды мужчины, но и в его жилище. Вина подсудимого подтверждена протоколами обыска, заключениями экспертиз и видеозаписью.

"На заседании гражданин И. признал свою вину частично. Суд не установил обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, в связи с чем его признали виновным по ст. 297 ч. 3 п. 1, 3) УК РК и приговорили к наказанию в виде семи лет лишения свободы", – отмечается в информации Актауского городского суда.

Отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что наркосбытчика в Уральске выдала фотокамера смартфона.