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Реконструкция аэропорта Павлодара повлечет приостановку рейсов

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:51 Фото: Zakon.kz
Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции 25 ноября 2024 года заявил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара повлечет приостановку рейсов. Ремонт пройдет в два этапа, основной из них запланирован в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По словам Байханова, основные работы запланированы на лето следующего года. В 2024 году аэропорт будет функционировать без перебоев. Рейсы из Павлодара в Алматы, Астану и обратно производятся на регулярной основе. Если ремонт не сделать, то в 2026 году взлетно-посадочная полоса не получит сертификацию и разрешение на прием воздушных судов.

"Это вынужденная мера. Я все понимаю, да, неудобство. Но у нас нет второго аэропорта, к сожалению. И нет второй взлетно-посадочной полосы. Это очень дорогое удовольствие. 16,5 миллиардов", – сказал Асаин Байханов.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы у здания аэропорта будет возведена дополнительная пристройка. Проект находится на стадии подготовки и будет финансироваться из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что аэропорт Павлодара объявил об открытии регулярных авиарейсов в Астану.

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