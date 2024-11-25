Реконструкция аэропорта Павлодара повлечет приостановку рейсов

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции 25 ноября 2024 года заявил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара повлечет приостановку рейсов. Ремонт пройдет в два этапа, основной из них запланирован в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По словам Байханова, основные работы запланированы на лето следующего года. В 2024 году аэропорт будет функционировать без перебоев. Рейсы из Павлодара в Алматы, Астану и обратно производятся на регулярной основе. Если ремонт не сделать, то в 2026 году взлетно-посадочная полоса не получит сертификацию и разрешение на прием воздушных судов.

"Это вынужденная мера. Я все понимаю, да, неудобство. Но у нас нет второго аэропорта, к сожалению. И нет второй взлетно-посадочной полосы. Это очень дорогое удовольствие. 16,5 миллиардов", – сказал Асаин Байханов.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы у здания аэропорта будет возведена дополнительная пристройка. Проект находится на стадии подготовки и будет финансироваться из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что аэропорт Павлодара объявил об открытии регулярных авиарейсов в Астану.

