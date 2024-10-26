Аэропорт Павлодара объявил об открытии регулярных авиарейсов в Астану
Фото: Zakon.kz
Аэропорт Павлодара с 29 октября запускает регулярные рейсы в Астану, которые будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, сообщает Zakon.kz.
Билеты на рейсы уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Instagram. Рейсы будут выполнять самолеты компании Scat.
"Билеты уже в продаже. Успейте забронировать свое место и насладиться путешествием!" – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что авиакомпания SCAT открыла прямые рейсы в Камбоджу, связывая города Астана и Алматы с курортным Сиануквилем.
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