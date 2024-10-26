Аэропорт Павлодара объявил об открытии регулярных авиарейсов в Астану

Аэропорт Павлодара с 29 октября запускает регулярные рейсы в Астану, которые будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, сообщает Zakon.kz.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Instagram. Рейсы будут выполнять самолеты компании Scat.

"Билеты уже в продаже. Успейте забронировать свое место и насладиться путешествием!" – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиакомпания SCAT открыла прямые рейсы в Камбоджу, связывая города Астана и Алматы с курортным Сиануквилем.