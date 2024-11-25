Это не АЭС: Сроки строительства НПЗ возмутили депутатов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября рассказал о планах по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Самат Мусабаев уточнил, почему так долго планируется строить четвертый НПЗ.

"Вы сказали, что строительство нового, четвертного НПЗ начнется в 2030 году и завершится в 2040 году. 10 лет это не много? Мы же не АЭС собираемся строить. Почему так долго?" – спросил он.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что сейчас мощность НПЗ составляет 18 млн тонн, а планируется увеличить до 26 млн тонн.

"Это все в перспективе до 2030 года. Конкретный план есть, договоренности. Данная программа полностью покроет дефицит нефтепродуктов в Казахстане и включит дополнительный экспертный потенциал", – озвучил министр.

Саткалиев уточнил, что есть установленные сроки строительства.

"Мы говорим, что диапазон – с 2030 по 2040 годы – когда завод должен быть построен. Мы не говорим, что мы его будем строить 10 лет. Почему после 2030 года? Потому что до этого времени полностью потребность будет покрыта и начало строительства этого завода будет определено исходя из предварительных технико-экономических исследований, которые должны показать какой объем (потребности – Прим. ред.) будет к тому моменту". Алмасадам Саткалиев

Министр подчеркнул, что сейчас сложно оценить, насколько будет развиваться электрический транспорт, какой будет акцент в нефтепереработке.

"Это требует достаточно серьезных исследований. К 2030 году, в течение ближайших трех лет, политика эта будет понятна", – добавил он.

Также, по его словам, для дальнейшего увеличения выработки нефтепродуктов запланирован ряд мероприятий.

К примеру, на Шымкентском НПЗ планируется расширить производственные мощности в 2 раза или с 6 до 12 млн тонн к 2030 году. Для обеспечения загрузки завода нефтью будет реализовано расширение нефтепроводов Атырау – Кенкияк, Кенкияк – Кумколь.

"Это позволит полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ". Алмасадам Саткалиев

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько добыто нефти в Казахстане с начала 2024 года и почему идет снижение показателей.