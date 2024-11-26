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Горнодобывающая промышленность – одна из основных отраслей экономики Акмолинской области

Горнодобывающая промышленность – одна из основных отраслей экономики Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:01 Фото: управление образования Акмолинской области
Горнотехнический колледж города Степногорска, при управлении образования Акмолинской области - современное учебное заведение с широкими возможностями обучения в сфере современного образования, богатой материально-технической базой и оснащенное высокотехнологичным оборудованием.
"В настоящее время колледж готовит мастеров по специальностям: маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, открытая разработка месторождений полезных ископаемых, теплоэнергетические установки тепловых электростанций, электроснабжение, программное обеспечение системы информационной безопасности, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта. По вышеуказанным отраслям обучается свыше 500 студентов. Руководство колледжа нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов для горнодобывающей и энергетической промышленности региона, моногорода Степногорска, обладающих общими профессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда, способными генерировать и реализовывать новые прогрессивные идеи с целью роста экономического положения региона и государства в целом", — сообщили в управлении образования Акмолинской области.

Как отметили в ведомстве, важную роль в формировании материально-технической базы, организации мест прохождения производственной практики студентами и мест для выпускников трудоустройства играют социальные партнеры в горнодобывающей и энергетической отраслях. Колледж насчитывает более 30 групп компаний социального партнерства.

"Выпускники колледжа вносят вклад в становление и развитие нашего государства, многие из них становятся ведущими специалистами предприятий. Наша главная цель — подготовка квалифицированного и грамотного выпускника с базовыми навыками работы на производстве. Иными словами, с первого дня приступить к работе и подготовить специалиста, который будет выполнять ее на высоком профессиональном уровне. Дуальное обучение также предполагает формирование заказа у работодателей на специалистов с определенными навыками и знаниями. Студенты в сочетании с теоретическими и практическими знаниями могут пройти практику в местах посещения и устроиться на работу", — подчеркнула директор колледжа Елена Тарасова.

По информации Елены Викторовны, учебное заведение планирует провести демонстрационные экзамены с выдачей сертификата на 2025 год. К тому же, процент трудоустройства выпускников является одним из основных критериев деятельности колледжа, влияющих на получение государственного заказа на подготовку и переподготовку специалистов. Предварительное трудоустройство в 2024 году составило 78,1%, занятость — 100% Преподаватели и студенты колледжа принимают участие в международных, республиканских, областных конкурсах и занимают призовые места.

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