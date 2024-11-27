Более 100 деятелей культуры выпустит колледж в Акмолинской области

Высший колледж культуры им. Акана серэ города Кокшетау при Управлении образования Акмолинской области – одно из передовых учебных заведений искусства, культуры, технического и профессионального образования технологии.

"В учебном заведении ведется образовательная деятельность по 11 специальностям и 22 квалификациям, таким как социально-культурная деятельность, организатор театрального коллектива, преподаватель, организатор культурно-массовых мероприятий, народное художественное творчество, руководитель самодеятельного хореографического коллектива, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, дизайн интерьера, исполнитель художественно-дизайнерских работ, декоратор интерьера, дизайн одежды, исполнитель технического и художественного эскизов, декоратор одежды и аксессуаров, актерское искусство, артист драматического театра, библиотечное дело, инструментальное исполнительство, концертмейстер, преподаватель детской музыкальной школы, артист оркестра, теория музыки, музыковед, преподаватель детской музыкальной школы, вокальное искусство, хоровое дирижирование, прикладной бакалавр социально-культурной деятельности", – сообщили в Управлении образования Акмолинской области.

В ведомстве проинформировали, что контингент обучающихся составляет на сегодняшний день 532 учащихся, из них с государственным языком обучения – 214 студентов, русским языком – 318. На очном отделении знания получают 503 будущих деятеля культуры, заочном – 29. В следующем году ожидается выпустить 144 человека. Студентов готовят высококвалифицированные педагоги.

"В высшем колледже культуры работают 124 педагога. Из них 1 имеет ученую степень, 7 человек являются магистрами, 1 педагог имеет квалификационную категорию "мастер", 7 – "педагоги-исследователи", 31 – "педагоги-эксперты" и 47 – "педагоги-модераторы". Деятельность администрации и педагогов направлена на реализацию компетентностного подхода в обучении в подготовке специалистов сферы культуры и искусства. Это модульно-компетентностное обучение, личностно-ориентированное обучение, которое способствует осуществлению личностного развития студентов; технология обучения в сотрудничестве, основанная на коллективном способе обучения; информационно – коммуникационная технология; технология развития критического мышления; проектная технология; игровые методы : деловые игры, интеллектуальные игры. А также применяют такие инновационные подходы, как интерактивные уроки, использование искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. К тому же, активно проводится организация культурно-массовых мероприятий", — сообщил директор колледжа Саян Мұхамедияр.

Студенты Высшего колледжа культуры имени Акана серэ – призеры и победители городских, областных, республиканских мероприятий, международных фестивалей и конкурсов.