Тест: Хорошо ли вы знаете самые известные фразеологизмы

Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz

Фразеологизмы – это яркие и живые выражения, которые делают нашу речь более выразительной и образной. Зачастую такие устойчивые сочетания слов несут в себе глубокий смысл, а их происхождение порой связано с историей или с фольклором.

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