Тест: Хорошо ли вы знаете самые известные фразеологизмы
Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz
Фразеологизмы – это яркие и живые выражения, которые делают нашу речь более выразительной и образной. Зачастую такие устойчивые сочетания слов несут в себе глубокий смысл, а их происхождение порой связано с историей или с фольклором.
Со временем многие из них стали неотъемлемой частью повседневного общения и используются для передачи конкретных ситуаций. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать насколько хорошо вы знаете самые распространенные из них.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript