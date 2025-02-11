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Культура и шоу-бизнес

Тест: Хорошо ли вы знаете казахские пословицы и поговорки

Тест, казахские пословицы и поговорки, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 14:14 Фото: pixabay
Пословицы – это не просто красивые фразы, а народная мудрость, заключенная в короткие и емкие выражения. Часто они помогают увидеть мир с другой стороны, переосмыслить жизнь, а порой и принять правильное решение.
Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы понимаете значение казахских пословиц.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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