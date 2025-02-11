Тест: Хорошо ли вы знаете казахские пословицы и поговорки

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Пословицы – это не просто красивые фразы, а народная мудрость, заключенная в короткие и емкие выражения. Часто они помогают увидеть мир с другой стороны, переосмыслить жизнь, а порой и принять правильное решение.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы понимаете значение казахских пословиц. Квиз Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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