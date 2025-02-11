Тест: Хорошо ли вы знаете казахские пословицы и поговорки
Фото: pixabay
Пословицы – это не просто красивые фразы, а народная мудрость, заключенная в короткие и емкие выражения. Часто они помогают увидеть мир с другой стороны, переосмыслить жизнь, а порой и принять правильное решение.
Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы понимаете значение казахских пословиц.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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