В Алматинской области снесут многоквартирный комплекс

Всего за месяц инспекторы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алматинской области провели масштабные проверки. В результате специалисты выявили 23 незаконно возведенные постройки, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в акимате, по итогам проверок составлено 78 административных материалов.

28 из них переданы в областные суды, а нарушителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, выписаны штрафы на общую сумму 14 644 140 тенге.

Что касается объектов незаконного строительства, то по ним материалы также направлены в суд для принятия соответствующих мер.

"Незаконные постройки, в том числе многоквартирный комплекс в Талгарском районе, подлежат сносу. Уже снесены 4 самостроя, по 7 объектам направлены иски о сносе". Пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения в ходе строительства учебного корпуса в Конаеве и плотин в Райымбекском районе.

"К ответственности привлечены подрядчики и организации технического надзора. За проступки привлечена 61 строительная компания, две из которых лишились лицензий по решению суда". Пресс-служба акимата Алматинской области

12 ноября сообщалось, что в предгорье Алматы в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник" сносят трехэтажное строящееся здание, которое возводили без разрешительных документов.