Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В предгорье Алматы сносят незаконно построенное крупное здание

В Алматы сносят дом, построенный незаконно в горах, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:48 Фото: акимат Алматы
В предгорье Алматы в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник" сносят трехэтажное строящееся здание, которое возводили без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября рассказали в управлении градостроительного контроля города.

"Без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ на одном участке выстроены трехэтажное и одноэтажное капитальные строения. Объект выявлен в рамках совместной работы с антикоррупционной службой", – сообщили в ведомстве.
В Алматы сносят дом в предгорьях, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:48

Фото: акимат Алматы

19 июля 2024 года собственнику (физлицо) выдали предписание об устранении нарушений путем демонтажа незаконного объекта и приведения земельного участка в первоначальное состояние.

"Снос объекта начат собственником накануне добровольно во исполнение требований предписания", – резюмировали в управлении.

В Алматы сносят дом в предгорьях, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:48

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 52 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

7 ноября сообщалось о сносе в Алматы незаконного двухэтажного здания по ул. Курильской. 

Читайте также

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
В какой сфере работает больше всего казахстанцев
В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта &quot;Коркыт Ата&quot;
В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата": что нового для пассажиров
ЗКО, аким, инвестиции
Рабочие места и новые технологии: перспективы от реализации инвестиционных проектов рассказал аким ЗКО
Ирина Капитанова
Алматы акимат 2024 год Строительство Сносы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: