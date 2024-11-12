В предгорье Алматы сносят незаконно построенное крупное здание

В предгорье Алматы в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник" сносят трехэтажное строящееся здание, которое возводили без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября рассказали в управлении градостроительного контроля города.

"Без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ на одном участке выстроены трехэтажное и одноэтажное капитальные строения. Объект выявлен в рамках совместной работы с антикоррупционной службой", – сообщили в ведомстве.

Фото: акимат Алматы

19 июля 2024 года собственнику (физлицо) выдали предписание об устранении нарушений путем демонтажа незаконного объекта и приведения земельного участка в первоначальное состояние.

"Снос объекта начат собственником накануне добровольно во исполнение требований предписания", – резюмировали в управлении.

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 52 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

7 ноября сообщалось о сносе в Алматы незаконного двухэтажного здания по ул. Курильской.