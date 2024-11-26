Новые инициативы по защите детей внедряют в Жамбылской области

В Жамбылской области состоялся II Форум по защите прав несовершеннолетних под девизом "Безопасность детей – залог будущего поколения".

Организаторами мероприятия выступили прокуратура и акимат региона.

В работе Форума приняли участие Уполномоченный по защите прав детей РК Динара Закиева, депутаты, судьи, руководители госорганов, ректоры вузов, директора школ и другие заинтересованные лица.

Прокурор области отметил снижение числа уголовных правонарушений среди несовершеннолетних на 7,7% и рассказал о проведенных встречах с молодежью на тему "Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы".

Аким области положительно оценил реализацию проектов "Бестерек", "Безопасное детство" и "Саған көмек", которые выявили проблемы среди подростков и случаи насилия над детьми.

С учетом роста случаев суицидов среди подростков, вызванных психологическим давлением в интернете, запущена программа "Аналитическая интернет-карта", которая направлена на мониторинг и защиту детей от негативного интернет контента.

Также поднята проблема недостаточной работы школьных психологов.

Нургалым Абдиров предложил внести изменения в законодательство по введению специальных часов для работы психологов с детьми.

Это позволит повысить уровень психологической помощи в образовательных учреждениях.

Форум продемонстрировал стремление всех участников к улучшению условий для воспитания и защиты детей в Жамбылской области.