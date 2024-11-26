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Жамбылская область усиливает меры по защите прав детей

Жамбылская область усиливает меры по защите прав детей, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:10 Фото: прокуратура Жамбылской области
В Жамбылской области состоялся II Форум по защите прав детей, организованный прокуратурой и акиматом области. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по защите прав детей РК Динара Закиева, депутаты, судьи, руководители госорганов и другие заинтересованные лица.

Прокурор области отметил снижение уголовных правонарушений среди детей на 7,7% и проведение встреч на тему "Ұрпақ тәрбиесі — ұлт болашағы" для предотвращения правонарушений среди молодежи.

Данные мероприятия охватили более 1000 человек в районах.

Аким области отметил позитивные эффекты от реализации проектов "Бестерек", "Безопасное детство" и "Саған көмек", которые выявили системные проблемы среди подростков и случаи насилия над детьми.

В рамках проекта "Саған көмек" предотвращено 115 фактов противоправного поведения несовершеннолетних.

Прокурор области сообщил об ужесточении ответственности работников образования и здравоохранения за несообщение об уголовных правонарушениях.

Также внесены изменения в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних при акиматах.

Форум стал важной площадкой для координации действий госорганов и принятия мер по эффективному воздействию на ситуацию с детьми.

По итогам подписан Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав детей.

Жамбылская область усиливает меры по защите прав детей, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:10

Фото: прокуратура Жамбылской области

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