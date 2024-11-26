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Жамбылская область запускает акцию "Каждый родитель ответственен за своего ребенка"

Жамбылская область запускает акцию &quot;Каждый родитель ответственен за своего ребенка&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:30 Фото: прокуратура Жамбылской области
В рамках II Форума по защите прав детей в Жамбылской области прокуратура объявила о запуске акции "Каждый родитель ответственен за своего ребенка".

Целью акции является привлечение внимания родителей к их обязанностям по воспитанию и образованию детей.

Прокурор области отметил, что родители играют ключевую роль в формировании жизненного опыта и ценностей ребенка.

Однако многие из них не участвуют в школьных собраниях и других мероприятиях, что приводит к игнорированию проблем, с которыми сталкиваются дети.

Акция направлена на повышение осведомленности родителей о важности их участия в жизни детей и создании безопасной среды для их развития.

Прокуратура призывает всех родителей активнее взаимодействовать со школами и общественными организациями для обеспечения благополучия своих детей.

Форум стал важной платформой для обсуждения вопросов защиты прав детей и формирования ответственного подхода со стороны родителей и общества в целом.

По итогам Форума подписан Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав детей, запущен проект "Аналитическая интернет-карта" для выявления негативного контента в соцсетях и разработаны другие предложения по решению обозначенных проблем.

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