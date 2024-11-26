Жамбылская область запускает акцию "Каждый родитель ответственен за своего ребенка"
Целью акции является привлечение внимания родителей к их обязанностям по воспитанию и образованию детей.
Прокурор области отметил, что родители играют ключевую роль в формировании жизненного опыта и ценностей ребенка.
Однако многие из них не участвуют в школьных собраниях и других мероприятиях, что приводит к игнорированию проблем, с которыми сталкиваются дети.
Акция направлена на повышение осведомленности родителей о важности их участия в жизни детей и создании безопасной среды для их развития.
Прокуратура призывает всех родителей активнее взаимодействовать со школами и общественными организациями для обеспечения благополучия своих детей.
Форум стал важной платформой для обсуждения вопросов защиты прав детей и формирования ответственного подхода со стороны родителей и общества в целом.
По итогам Форума подписан Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав детей, запущен проект "Аналитическая интернет-карта" для выявления негативного контента в соцсетях и разработаны другие предложения по решению обозначенных проблем.