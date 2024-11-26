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Глава Минцифры о возможных сбоях в соцсетях: По одному "клику" Казахстан не встанет

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:30 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, что нет системного риска, что одно решение может привести к блокировке всех платформ одновременно, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, есть ли у правительства план "Б" на случай, если завтра произойдет сбой и "по одному клику весь Казахстан встанет". Ведь у нас нет ни своих серверов, ни собственных мессенджеров.

"По одному клику Казахстан точно не встанет. Казахстан, мы, в том числе наше министерство ведет политику по диверсификации по различным направлениям – пусть это будут каналы интернет-трафика. Вы знаете, что мы сегодня строим большой проект: "Казахтелеком" и "Азертелеком" в партнерстве строят большую Транскаспийскую волокно-оптическую линию связи по дну Каспия, что дает альтернативный маршрут интернет трафику. Это диверсификация. В будущем должны быть проекты по резервному каналу и так далее", – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, по мессенджерам и социальным сетям уже есть соответствующие продукты.

"Я пользуюсь платформой Aitu. Это наша национальная экосистема. Что касается IT-платформ – я сегодня рассказывал, что платформенное решение – это тоже казахстанская разработка и в будущем, базируясь на микросервисе, это тоже будет казахстанские IT-разработки и продукты. Другие платформы, которыми пользуются казахстанцы, во-первых, они все независимы между собой и такого нет системного риска, что одно решение может привести к блокировке всех платформ одновременно", – дополнил Жаслан Мадиев.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о принимаемых мерах по защите персональных данных казахстанцев.

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