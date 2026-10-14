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Общество

Свыше 300 километров газопроводов проложили в Акмолинской области в 2026 году

газ, газоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:17 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В пристоличных населенных пунктах Акмолинской области продолжается развитие газовой инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Природный газ становится доступен жителям по мере ввода газопроводов и завершения очередных этапов строительства. Работа ведется по поручению главы государства и направлена на улучшение условий жизни населения.

Для жителей это возможность перейти на центральное газоснабжение и отказаться от необходимости самостоятельно решать вопрос с отоплением домов.

Сегодня доступ к природному газу есть в 27 населенных пунктах региона. Это 17 сел Аршалынского района, девять населенных пунктов Целиноградского района и Косшы. В общей сложности речь идет о 226 тысячах жителей, или примерно 56 тысячах абонентов.

В 2026 году работы охватили сразу несколько направлений.

"В Косшы ввели второй и третий пусковые комплексы газификации, в Каражаре завершили предусмотренные этапы строительства, в Караоткеле ввели третий, четвертый и пятый пусковые комплексы. В Кызылсуате заработала первая очередь газоснабжения".Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Бактыбек Жапаев

За этими проектами – сотни километров инженерных сетей. В этом году в населенных пунктах проложили 311,7 километра газопроводов. Доступ к природному газу получили еще 99,4 тысячи человек, или 25 тысяч абонентов. Общая протяженность газораспределительных сетей области достигла 1811 километров.

Следующий этап – завершение второго пускового комплекса в Кызылсуате. Эти работы планируют закончить до конца года. По итогам 2026 года показатель газификации по населенным пунктам составит 4,5%.

Для Акмолинской области газификация особенно актуальна в пристоличной зоне, где растут население и жилищная застройка. Поэтому развитие газовых сетей здесь напрямую связано с повседневными потребностями людей – от отопления домов до создания условий для дальнейшего роста сел и городов.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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