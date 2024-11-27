В 2025 году планируется обеспечить 100% доступ населения Акмолинской области к чистой питьевой воде

В настоящее время доступ населения к услугам водоснабжения в городах Акмолинской области составляет 97,8%, в сельских населенных пунктах – 95,2%.

Из 589 сел в 393 имеется централизованное водоснабжение, в 55 – установлены контейнерные блок-модули, в 127 населенных пунктах – децентрализованное, в 14 – привозное.

"По итогам 2024 года доступ к услугам водоснабжения в городах планируется на уровне 99%, в сельских населенных пунктах – 96,1%, что дополнительно обеспечит услугами водоснабжения 10,5 тысячи жителей. Всего в уходящем году реализуются 68 проектов по водоснабжению и водоотведению на 32,2 млрд тенге, реализовано 25 проектов по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 43 программы, направленных на реконструкцию, из них 30 проектов планируется завершить в течение года, 38 – переходящие на 2025 год. На формирование республиканского бюджета 2025 года в отраслевое министерство заявлен 41 проект на сумму 24,8 млрд тенге, из них 22 – новые, 19 – переходящие. На сегодняшний день на 2025 год Министерством финансов страны предварительно поддержано только 14 проектов, все они переходящие на сумму порядка 6 млрд тенге", – акцентировали в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

В ведомстве проинформировали, что планируется плодотворная работа в целях обеспечения услугами водоснабжения 141 станции насосного передвижная, их которых 127 – децентрализованное, 14 — привозное

"Намечено строительство сетей водоснабжения в 45 селах, в том числе разработаны ПСД для 32 сел, из них в 25 ведется реализация. Из 45 сел, в 16-ти водопроводные сети планируется построить в 2024 году, на их завершение выделено 3,6 млрд. тенге, 29 сел планируется построить в 2025 году, из них уже имеется 16 разработанных проектов. На стадии разработки с завершением в текущем году находятся 13 ПСД, ориентировочная потребность на данные проекты в 2025 году составит порядка 7-8 млрд тенге. Планируется установка комплексных блок-модулей в 96 селах, в текущем году планируется установка контейнерных блок-модулей в 48 селах, в текущем году выделено 1,2 млрд тенге, из них уже завершена установка КБМ в 32 селах, еще 16 будут установлены до конца года. За счет установки контейнерных блок-модулей планируется обеспечить водоснабжением 6,4 тысячи человек, установка остальных 48 КБМ планируется в 2025 году", – сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

Реализуются проекты по строительству водопроводных сетей в селах Камышенка и Жамбыл Астраханского района, селах Родионовка, Магдалиновка, Хрящевка и Калиновка Атбасарского, строительство водовода и разводящих сетей села имени Сакена Сейфулина Зерендинского, реконструкция системы водоснабжения сел Иглик Есильского, поселка Заречное Есильского, Шойындыколь Жаркаинского, Каменка Сандыктауского, Наурызбай батыра Бурабайского, Селетинское Ерейментауского, Заозерный района Биржан сал, Новодонецк Буландынского и Тастыозек Буландынского районов.

В 2025 году планируется обеспечить 100% доступ населения к услугам водоснабжения.