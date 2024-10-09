В регионах Акмолинской области качественной питьевой водой обеспечили 23 населенных пункта

В Егиндыкольском районе досрочно завершена масштабная реконструкция Нуринского группового водопровода, который является основным источником водоснабжения для 23 сельских населенных пунктов Акмолинской области, сообщает пресс- служба акима Акмооинской области.

Как сообщили в областном акимате, замена изношенных участков магистральных сетей протяженностью 68,7 км завершена, и с 1 октября в село начала поступать вода. К слову, водовод протяженностью 337 километров обеспечивает водой более 14 тысяч жителей Егиндыкольского и Коргалжынского районов.

"Вопрос восстановления водоснабжения для егиндыкольцев был взят Главой государства на особый контроль. До начала реконструкции магистральный водопровод находился в аварийном состоянии с износом более 90%. Многочисленные порывы и аварии приводили к частым отключениям воды, что создавало значительные неудобства для населения. Для решения вопроса Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в 2022 году была начата разработка проектно-сметной документации полной реконструкции Нуринского водопровода", – отметил глава области Марат Ахметжанов.

Работы велись поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций. Особо стоит отметить участие ТОО "Bertys Construction", которое заменило наиболее изношенный участок магистральных сетей от головных сооружений села Сабынды Коргалжынского района до села Егиндыколь.

Подрядчиком уложено 68,7 км водопроводных сетей и установлено 78 колодцев. На сегодняшний день новые сети уже обслуживают населенные пункты Каргалы, Жантеке, Кумколь и Тоганас. Завершены пуско-наладочные работы, промывка и дезинфекция труб.





"Мы очень рады, что у нас появилась вода. Надеемся, что теперь отток населения прекратится и для жителей района откроются новые перспективы", – поделился житель с. Егиндыколь Бегендык Абилов.

Как проинформировали в акимате области, в этом году из резерва Правительства дополнительно выделены средства для реконструкции головных водозаборов Егиндыкольского и Коргалжынского районов. Новый водопровод значительно повысит качество жизни жителей двух районов, обеспечив их бесперебойным доступом к чистой питьевой воде.