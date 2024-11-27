Хорошей новостью для докторантов Казахстана поделился глава Миннауки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 ноября высказался о стипендиях для докторантов, сообщает Zakon.kz.

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