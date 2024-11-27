Хорошей новостью для докторантов Казахстана поделился глава Миннауки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 ноября высказался о стипендиях для докторантов, сообщает Zakon.kz.
Саясат Нурбек напомнил, что ежегодно размер стипендий для докторантов и магистрантов увеличивается на 20%.
"К 2028-2029 учебному году они вырастут на 100%. Например, стипендия докторантов к 2028-2029 учебному году будет увеличена до 500 тыс. тенге. Это наш ежегодный план на следующие пять лет", – отметил он.
29 августа премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что с 1 сентября вырастут стипендии 445 тыс. студентов в пределах 15-50%.
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