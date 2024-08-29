Студентам в Казахстане с 1 сентября повысят стипендии

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал увеличение размера стипендий студентов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 29 августа 2024 года из выступления главы правительства на расширенном собрании фракции партии Amanat. Олжас Бектенов проинформировал депутатов о ходе реализации Посланий и Предвыборной программы президента на 2023-2029 годы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В частности, премьер-министр отметил, что все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме.

"Более половины государственного бюджета направлено на социальную сферу (52,8%). Ежегодно растут минимальная и базовая пенсии, а также размер заработной платы. Размер стипендий для студентов колледжей увеличился на 50%, бакалавриата – на 20%, магистратуры и докторантуры – на 15%. С 1 сентября вырастут стипендии 445 тыс. студентов (в пределах 15-50%)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.

Ранее мы писали о том, на что будут тратить деньги из бюджета Казахстана в 2025 году.