Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студентам в Казахстане с 1 сентября повысят стипендии

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:20 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал увеличение размера стипендий студентов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 29 августа 2024 года из выступления главы правительства на расширенном собрании фракции партии Amanat. Олжас Бектенов проинформировал депутатов о ходе реализации Посланий и Предвыборной программы президента на 2023-2029 годы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В частности, премьер-министр отметил, что все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме.

"Более половины государственного бюджета направлено на социальную сферу (52,8%). Ежегодно растут минимальная и базовая пенсии, а также размер заработной платы. Размер стипендий для студентов колледжей увеличился на 50%, бакалавриата – на 20%, магистратуры и докторантуры – на 15%. С 1 сентября вырастут стипендии 445 тыс. студентов (в пределах 15-50%)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства.

Ранее мы писали о том, на что будут тратить деньги из бюджета Казахстана в 2025 году.

Читайте также

Библиотеки Казахстана пополнились новыми книгами
Книги от имени Токаева доставили в сельские библиотеки страны
Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства
На круглом столе в Караганде говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства
В Семее вручили ключи от квартир
Ключи от квартир вручили 237 семьям в Семее
Динара Халдарова
Образование Правительство РК Казахстан 2024 год Студенты Высшее образование Стипендии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: