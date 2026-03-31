Общество

Хорошей новостью для стипендиатов "Болашак" поделились в Миннауки

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 15:34 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал о планах провести индексацию стипендий по программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, прорабатывается ли вопрос увеличения размера стипендии по программе "Болашак".

"Вопрос повышения стипендии назрел. Я помню, в 2010-2011 годах, когда руководил программой, мы учитывали индексацию и увеличивали размеры стипендий. Потому что в крупных городах – Лондон, Нью-Йорк, стоимость (жилья и продуктов. – Прим. ред.) очень дорогая и мы повысили стипендию. После этого они не пересматривались. Мы провели анализ, посмотрели, как выросла стоимость потребительской корзины в этих городах за это время, какая инфляция прошла. Понятно, что большинству стипендиатов этих средств не хватает и они вынуждены подрабатывать, что сказывается в итоге на качестве образования. И у нас начинаются истории с лишением стипендии и так далее", – сказал в ответ Саясат Нурбек.

По его данным, вопрос повышения выплат рассматривается, окончательное решение планируется принять до конца 2026 года.

"Это либо потребует дополнительного финансирования с бюджета, либо оптимизации внутреннего бюджета Центра международных программ. Мы рассматриваем возможность и оптимизации, чтобы за счет сокращения количества стипендиатов часть этих денег направить на увеличение ежемесячных стипендий. Окончательно решения нет, но мы понимаем, что стипендию повышать надо, потому что тяжело нашим гражданам. (Сделать это можно. – Прим. ред.) либо через увеличение финансирования Центра международных программ, либо через внутреннюю оптимизацию – так или иначе решение будет", – заверил глава Миннауки.

18 марта депутат Магеррам Магеррамов предложил индексировать суммы возврата расходов на обучение по программе "Болашак". По его словам, это позволило бы обеспечить сохранение реальной стоимости бюджетных средств, повысить финансовую ответственность участников программы и обеспечить более рациональное использование средств республиканского бюджета.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
