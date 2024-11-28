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Несколько видов оружия изъяли у пассажиров метро в Алматы

Алматы, метро, оружие, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:18 Фото: ДП Алматы
В Департаменте полиции Алматы рассказали, как стражи порядка работают в городской "подземке", сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 28 ноября 2024 года, на каждой станции метро расположены пункты полиции, сотрудники которых круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

"В пунктах полиции дежурный наряд осуществляет видеомониторинг участков, осуществляя обходы по вверенной территории. Как и все стражи правопорядка, "подземные" полицейские, в случае выявления каких-либо правонарушений, оперативно принимают меры. В состав суточного наряда также входят полицейские-кинологи со служебно-розыскными собаками, которые осуществляют проверку составов электропоездов, служебных помещений станций метрополитена и ДЕПО на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств", – рассказал начальник Управления полиции на Метрополитене Нуржан Танатаров.

По его данным, в этому году в алматинской "подземке" было изъято свыше 70 ножей, кастетов и другого вида оружия. Также выявлено 13 фактов хранение наркотиков.

Для справки: метрополитен Алматы состоит из одиннадцати станций, протяженностью 16 км: "Райымбек батыр", "Жибек жолы", "Алмалы", "Абай", "Байконур", "Драматический театр имени М.О. Ауэзова", "Алатау", "Сайран", "Москва", "Сарыарқа" и "Б.Момышулы".

Ранее в Алматы на видео попало нападение мужчины с ножом на кондуктора общественного транспорта.

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