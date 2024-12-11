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Общество

Полиция нагрянула в общежития Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:57 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции Алматы 11 декабря 2024 года рассказали, почему стражи порядка проверяют студенческие общежития южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что эта практика применяется полицейскими мегаполиса в рамках противодействия наркопреступности.

"Дабы исключить факты хранения, распространения наркотиков в студенческой среде, специальным планом предусмотрен постоянный мониторинг вузов и общежитий. На днях было проверено общежитье Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова. Среди будущих медиков запрещенных предметов не обнаружено", – заявил старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Даурен Кобеев.

В этом мероприятии, к слову, приняла участие и полицейская ищейка по кличке "Н-лесси".

"Цель проверочного рейда – предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее стало известно, что полицию Алматы перевели на усиление. Почему, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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