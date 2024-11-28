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Доставщик цветов в Актау совершил "преступление века"

Доставщик цветов в Актау совершил &quot;преступление века&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 03:22 Фото: pixabay
Нетипичное преступление произошло в одном из многоквартирных домов в Актау. Курьер, доставляющий цветы, выходя из подъезда прихватил с собой коврик для пола. Это действие засняли камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, поступок доставщика цветов сильно удивил жителей подъезда. В их доме установлены камеры и на видео отчетливо видно, как мужчина выполняет свою работу, доставляя букет в одну из квартир дома. После этого при выходе из подъезда, курьер забрал с собой коврик для пола.

Жители дома, изучив видео, обратились в компанию, отправляющую цветы с просьбой поговорить со своим сотрудником и попросить его вернуть коврик на место. Однако мужчина в содеянном признаваться отказался.

В пресс-службе департамента полиции ответили, что обращений по поводу пропавшего в подъезде коврика к ним не поступало.

Ранее в городе Степногорске Акмолинской области тоже разразился скандал: отец одного из подравшихся между собой мальчиков избил обидчика сына. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения.

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