Доставщик цветов в Актау совершил "преступление века"
По информации lada.kz, поступок доставщика цветов сильно удивил жителей подъезда. В их доме установлены камеры и на видео отчетливо видно, как мужчина выполняет свою работу, доставляя букет в одну из квартир дома. После этого при выходе из подъезда, курьер забрал с собой коврик для пола.
Жители дома, изучив видео, обратились в компанию, отправляющую цветы с просьбой поговорить со своим сотрудником и попросить его вернуть коврик на место. Однако мужчина в содеянном признаваться отказался.
В пресс-службе департамента полиции ответили, что обращений по поводу пропавшего в подъезде коврика к ним не поступало.
Ранее в городе Степногорске Акмолинской области тоже разразился скандал: отец
одного из подравшихся между собой мальчиков избил обидчика сына.
Инцидент попал на камеры наружного наблюдения.