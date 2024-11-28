Мужчина избил юного обидчика сына в Степногорске – инцидент попал на камеру

В городе Степногорске Акмолинской области разразился скандал: отец одного из подравшихся между собой мальчиков избил обидчика сына. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения – полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

О вопиющем происшествии рассказала мама пострадавшего ребенка.

"Это произошло 25 ноября в Степногорске, перед Дворцом спорта. Мужчина применил жестокое, я считаю, физическое и психологическое воздействие к моему сыну. Причина – мой 10-летний сын подрался с его 7-летним ребенком в ответ на неоднократные оскорбительные слова в свой адрес. Они ходят в одну секцию по тяжелой атлетике", – отметила женщина.

Видео не для слабонервных. Взрослый мужчина подбегает к ребенку, грубо хватает его за грудки, тащит, затем трясет и бьет коленом. Затем рукой (возможно, кулаком) в живот – от удара мальчишка сползает на землю. Мужчина с размаху бросает его в снег.

В департаменте полиции Акмолинской области уже сообщили, что завели уголовное дело.

"Личности всех участников конфликта установлены, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Родители привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Zakon.kz писал о другом возмутительном инциденте, который произошел аккурат в День Учителя в IT школе-лицее города Косшы Акмолинской области. Одна из родительниц ударила учителя по лицу: ей не понравилось, что ранее педагог сделала замечание ее дочери, попросив удалить фотографии преподавателей, которая та сделала в коридоре. Не разбираясь, женщина позвала учителя и ударила ее по лицу. Свидетелями происходящего стали дети и педагоги.