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Законодательство РК

Сжег детей: в Атырау суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 10:28 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняли в незаконном вторжении в дом, умышленном поджоге, убийстве с особой жестокостью, в том числе малолетних детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

Как рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда, подсудимый встречался с потерпевшей, которая позже из-за разногласий решила прекратить отношения. Но он постоянно беспокоил ее, проникал к ней квартиру через окно второго этажа, угрожая поджечь ее бензином, если она не продолжит с ним отношения.

"Подсудимый проник через окно спальной комнаты в квартиру потерпевшей и приставил к ней нож, угрожая убить. Опасаясь за свою жизнь, женщина сказала ему, что ее дети (от первого брака. – Прим. авт.) спят и она хочет донер. Так, обманув, выпроводила подсудимого из квартиры и позвала на помощь своего знакомого. Тот сказал подсудимому, чтобы он не беспокоил потерпевшую. Но, зная, что обвиняемый вернется, она попросила знакомого остаться с ней и детьми", – сообщила пресс-служба Атырауского областного суда.

Дальше события развивались так. Подсудимый, увидев, как потерпевшая со своим знакомым вместе вошли в квартиру, разозлившись, купил 5-литровую бутылку бензина, и, взяв зажигалку и бумагу, снова проник в квартиру.

Зная, что в квартире спят двое маленьких детей и знакомый потерпевшей, он, облив бензином, поджег жилье и скрылся с места происшествия. Разгорелся сильный пожар. Получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их. Ее знакомый разбил окно и они вместе выпрыгнули с женщиной на улицу.

"В результате в квартире погибли 10-летний сын и 7-летная дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов 90% тела в больнице, а ее знакомый выжил". Пресс-служба Атырауского областного суда

Вину подсудимого доказали показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, видеозаписями. Экспертиза дала заключение, что мужчина не находился в состоянии аффекта, и он психически здоров.

Прокурор и потерпевшие просили пожизненно лишить свободы подсудимого. Тот вину не признал, пояснив, что был в состоянии аффекта, просил его оправдать. Сторона защиты просила оправдать подсудимого.

Смягчающих обстоятельств суд не установил. Его признали виновным по ч. 2 ст. 149, п.п. 1,5 ч. 2 ст. 202, ч. 3 ст. 99, п.п. 5,6 ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 24 – п.п. 5,6 ч. 2 ст. 99 УК и приговорили к пожизненному лишению свободы.

В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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