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В Алматы приняли новую программу реновации жилья

В Алматы приняли новую программу реновации жилья, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 18:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маслихат Алматы принял "Программу реновации жилища города Алматы до 2030 года". Администратором назначено АО "Социально-предпринимательская корпорация Алматы" (СПК), а уполномоченной организацией – ТОО "Предприятие капитального строительства акимата Алматы" (ПКС), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате, программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры.

Перечень объектов программы реновации разделен на три категории:

1. Инвестиционно-непривлекательные (категория 1):

  • Объекты, расположенные на красных линиях или предназначенные для строительства инженерной инфраструктуры, социальных или иных объектов.
  • Выкуп и снос таких зданий будет проводиться акиматом города в соответствии с нормами земельного законодательства.

2. Инвестиционно-непривлекательные (категория 2):

  • Объекты, предназначенные для строительства приоритетных для города жилых, социальных и коммерческих зданий.
  • Переселение жильцов и освобождение участков обеспечит ПКС, реализовать землю инвесторам предполагается по рыночной стоимости.

3. Инвестиционно-привлекательные (категория 3):

  • Объекты, расположенные в пределах кварталов, полицентров или промышленных территорий, требующих комплексного обновления.
  • Переселение жильцов и снос таких объектов будет финансироваться инвесторами.

Для собственников ветхого жилья предусмотрены три варианта компенсации:

  1. Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу "комната за комнату" независимо от количества проживающих.
  2. Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.
  3. Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.

Также важным пунктом является то, что переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников.

"До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы продлили компенсацию за повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.

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