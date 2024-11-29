В Алматы приняли новую программу реновации жилья
Как уточнили в акимате, программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры.
Перечень объектов программы реновации разделен на три категории:
1. Инвестиционно-непривлекательные (категория 1):
- Объекты, расположенные на красных линиях или предназначенные для строительства инженерной инфраструктуры, социальных или иных объектов.
- Выкуп и снос таких зданий будет проводиться акиматом города в соответствии с нормами земельного законодательства.
2. Инвестиционно-непривлекательные (категория 2):
- Объекты, предназначенные для строительства приоритетных для города жилых, социальных и коммерческих зданий.
- Переселение жильцов и освобождение участков обеспечит ПКС, реализовать землю инвесторам предполагается по рыночной стоимости.
3. Инвестиционно-привлекательные (категория 3):
- Объекты, расположенные в пределах кварталов, полицентров или промышленных территорий, требующих комплексного обновления.
- Переселение жильцов и снос таких объектов будет финансироваться инвесторами.
Для собственников ветхого жилья предусмотрены три варианта компенсации:
- Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу "комната за комнату" независимо от количества проживающих.
- Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.
- Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.
Также важным пунктом является то, что переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников.
"До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы продлили компенсацию за повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.