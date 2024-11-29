Массовый лыжный забег пройдет в Астане 30 ноября

Сегодня в столичном центральном парке состоится массовый лыжный забег, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, принять участие в мероприятии смогут любители активного отдыха и спорта всех возрастов. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2,5 км.

"При себе необходимо иметь лыжи", – говорится в сообщении.

Участие в мероприятие будет проходить на безвозмездной основе, но с ограниченным количеством лыжников. Зарегистрироваться можно на лыжероллерной трассе с 08:00 до 09:30.

"На финише каждого ждет памятная медаль, теплые эмоции и заряд бодрости", – обещают организаторы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день ноября.