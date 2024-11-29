Массовый лыжный забег пройдет в Астане 30 ноября
Фото: pixabay
Сегодня в столичном центральном парке состоится массовый лыжный забег, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы столичного акимата, принять участие в мероприятии смогут любители активного отдыха и спорта всех возрастов. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2,5 км.
"При себе необходимо иметь лыжи", – говорится в сообщении.
Участие в мероприятие будет проходить на безвозмездной основе, но с ограниченным количеством лыжников. Зарегистрироваться можно на лыжероллерной трассе с 08:00 до 09:30.
"На финише каждого ждет памятная медаль, теплые эмоции и заряд бодрости", – обещают организаторы.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
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