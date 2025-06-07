В Астане 8 июня пройдет забег с медалями и призами для участников
Фото: акимат Астаны
В столице 8 июня состоится массовый легкоатлетический забег BAIQONYR RUN, организованный в рамках акции "Астана – город без наркотиков". Об этом сообщает официальный сайт акимата города, передает Zakon.kz.
Мероприятие пройдет на территории спорткомплекса "Алатау" (со стороны улицы Ж. Ташенова). Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 4 километра.
Бесплатная регистрация будет открыта с 07:30 до 09:00. Забег носит символический характер и не является спортивным соревнованием. Все финишировавшие получат памятные медали.
Кроме того, после окончания мероприятия среди участников проведут розыгрыш ценных призов. Забег направлен на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди жителей столицы.
А ранее жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы.
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