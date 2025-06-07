#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Общество

В Астане 8 июня пройдет забег с медалями и призами для участников

BAIQONYR RUN, бег, забег, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 20:40 Фото: акимат Астаны
В столице 8 июня состоится массовый легкоатлетический забег BAIQONYR RUN, организованный в рамках акции "Астана – город без наркотиков". Об этом сообщает официальный сайт акимата города, передает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет на территории спорткомплекса "Алатау" (со стороны улицы Ж. Ташенова). Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 4 километра.

Бесплатная регистрация будет открыта с 07:30 до 09:00. Забег носит символический характер и не является спортивным соревнованием. Все финишировавшие получат памятные медали.

Кроме того, после окончания мероприятия среди участников проведут розыгрыш ценных призов. Забег направлен на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди жителей столицы.

А ранее жителей Астаны предупредили о пробках на улице Алматы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник Балтабек Куандыков
Общество
19:34, Сегодня
Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник Балтабек Куандыков
13 тысяч человек прошли обучение по программе JOLTAP в Астане
Общество
18:10, Сегодня
13 тысяч человек прошли обучение по программе JOLTAP в Астане
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Общество
17:41, Сегодня
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: