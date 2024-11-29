Последний день осени-2024: какой будет погода в Казахстане

Вот и подходит к концу осень 2024 года. В связи с этим специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день ноября, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу на 30 ноября, погода без осадков ожидается лишь на севере и северо-западе страны.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре сообщили, что по республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке, в центре – гололед.

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О том, какой будет погода в Казахстане с 30 ноября по 2 декабря 2024 года, можете узнать по ссылке.