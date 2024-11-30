Высшая степень боевой готовности: в Минобороны обратились к казахстанцам с предупреждением

С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны, которое ведомство опубликовало 30 ноября 2024 года.

"В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок", – сообщили в министерстве.

Казахстанцев предупреждают, что в связи с проведением учений на некоторых участках дорог в регионах могут ввести временное ограничение движения.

Граждан и представителей СМИ просят не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.

25 ноября 2024 года министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих. Глава государства поручил министру активнее развивать территориальную оборону и усилить социально-правовую работу.