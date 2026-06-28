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События

Проверка боевой готовности: Минобороны обратилось к казахстанцам с важной информацией

военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 15:18 Фото: МО РК
В период с 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.

Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники.

Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. В это время на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

"В этой связи Министерство обороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации руководствоваться сведениями, публикуемыми исключительно в официальных источниках", – говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Аскар Мустабеков рассказал, как работает противовоздушная оборона страны.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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