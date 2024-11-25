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Токаев поручил Жаксылыкову активнее развивать территориальную оборону

Токаев принял министра обороны, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 12:53 Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Он отчитался о деятельности оборонного ведомства за год, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, министр обороны проинформировал о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих.

Кроме того, Жаксылыков рассказал, что особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск.

В продолжении доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

"По итогам встречи президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы", – говорится в заявлении.

Напомним, что вечером 21 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Также сегодня, 25 ноября 2024 года, стало известно, что в 2025 году на службу в армии призовут более 900 офицеров запаса.

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Жаксылыков Руслан МО РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год армия
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