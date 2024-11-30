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В Астане изменили маршрут автобуса для удобства горожан

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 16:06 Фото: Zakon.kz
В Астане с 30 ноября 2024 года изменилась схема движения автобусного маршрута №63, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "City Transportation Systems" пояснили, что это сделали по многочисленным просьбам жителей столицы:

"Обновленный маршрут пройдет по улицам Қорқыт ата и Ш. Чокина. Изменения внедряются с учетом потребностей жителей. На линии будет курсировать 12 автобусов с интервалом движения 10–20 минут".
Астана, автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 16:06

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Схему маршрута и расположение автобусов можно посмотреть в приложениях: Avtobys, 2GIS, Яндекс.Карты.

На девять месяцев в Астане перекроют отрезок улицы Сыганак. Ограничения в связи со строительными работами по возведению LRT вводят до 1 сентября 2025 года.

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