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Общество

В Астане временно изменили схемы свыше 10 автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 23:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане временно изменены схемы движения и работа ряда остановочных пунктов для нескольких автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая сообщили в City Transportation Systems.

С 12 мая автобусный маршрут №307, следующий в село Коянды, будет временно двигаться по новой схеме. Также в будние дни изменится расписание движения.

Кроме того, временно отменены посадка и высадка пассажиров на остановках "Көк базары" и "Орда базары" для маршрутов №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 120, 120А, 307 и 317.

Аналогичные ограничения введены на остановках "Улица N62", "с/о Железнодорожник" и "Профессионально-технический лицей N6" для маршрутов №27, 35, 36, 45, 62, 66, 305 и 312.

Временно изменены схемы движения следующих маршрутов: №2, 20, 24, 24Н, 28, 31, 41, 47, 52, 56 и 71.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание и маршруты на официальных источниках перевозчика.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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