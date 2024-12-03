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Законодательство РК

Иностранные соцсети будут стимулировать к открытию своих офисов в Казахстане

Заместитель председателя Комитета информации МКИ РК Ильяс Есмагул (в центре), фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 09:39 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета информации Министерства культуры и информации Ильяс Есмагул рассказал, как иностранные соцсети стимулируют открывать свои офисы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В ходе конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" Ильяс Есмагул отметил, что министерство мониторит информационное пространство, предупреждает и блокирует нарушителей законодательства. Отдельное место в работе МКИ занимает взаимодействие с крупными онлайн-платформами и правоохранительными органами.

"Мы, как министерство, разработали приказ, которые позволяет сужать траффик онлайн-платформ в случае неисполнения требований законодательства. Это будет являться дополнительным рычагом влияния для платформ, игнорирующих законодательство", – рассказал Ильяс Есмагул.
Конференция "Противодействие интернет-мошенничеству", фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 09:39

Фото: Zakon.kz

Согласно действующему законодательству Казахстана, иностранные социальные сети должны назначить своего законного представителя в стране, но его физическое присутствие в республике не обязательно. Большинство популярных социальных сетей уже назначили своих законных представителей.

"Безусловно, мы делаем все возможное со своей стороны, чтобы они открыли здесь офисы. На сегодня у нас открыл свой офис и есть законный представитель TikTok, который проживает на нашей территории. Конечно, мы будем работать в данном направлении, приглашать коллег, чтобы они открывали офисы по Казахстану и Центральной Азии", – заявил Ильяс Есмагул.
Участники конференции "Противодействие интернет-мошенничеству", фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 09:39

Фото: Zakon.kz

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что для усиления борьбы с мошенничеством посредством социальных сетей Telegram планирует открыть офис в Астане. 

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