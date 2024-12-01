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Законодательство РК

69-летняя студентка приехала учиться в Казахстан из Турции

Кадрие Ишыклы, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 10:31 Фото: Министерство науки и высшего образования РК
В университет Ахмета Ясави в Туркестане поступила учиться 69-летняя турчанка Кадрие Ишыклы. Она решила выучить казахский язык и познакомиться с местной культурой, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования рассказали, что жительница Стамбула и мама троих взрослых детей – слушательница подготовительного центра университета. Она стала самой возрастной студенткой в истории вуза.

В свое время Кадрие Ишыклы получила высшее образование в Турции по специальности "Туризм" и посетила около 20 стран. Теперь ее цель – познакомиться с Центральной Азии. Поэтому она намерена и в университете Ахмеда Ясави продолжить обучение по специальности "Туризм".

"Сейчас изучаю казахский язык. Мне нравится знакомиться с культурой тюркских стран. Здесь я хочу выучить казахский язык, познакомиться с культурой, а затем побывать в других братских странах", – говорит студентка.

Несмотря на то, что она находится в Казахстане всего полтора месяца, она уже достигла уровня, позволяющего понимать казахский язык.

Ранее популярная казахстанская блогерша, кавээнщица, актриса театра и кино Татьяна Турлай рассказала поклонникам о том, как учит казахский язык. 

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