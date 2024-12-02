"Период охлаждения": какие переводы и заявки на кредиты казахстанцев хотят проверять?

Начальник Управления повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев рассказал, как будет работать "период охлаждения" для населения, сообщает Zakon.kz.

Выступая на конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация", Дмитрий Акмаев отметил, что очень важно не перегнуть палку со стороны регулирования, а с другой стороны – сделать механизмы защиты населения максимально прозрачными.

"Большой блок поправок прямо сейчас рассматривается в Администрации президента. Одна из инициатив, которая сейчас обсуждается, – это "период охлаждения", как он будет работать. В первую очередь, эта инициатива будет основываться на суммах. То есть выше определенного показателя будет установлен порог, который, возможно, будет ежегодно повышаться. Он будет установлен для "периода охлаждения" как на кредиты, так и, возможно, на переводы", – озвучил он.

Фото: Zakon.kz

По словам спикера, работа будет вестись совместно с Национальным банком, а рассматриваться в первую очередь будут нетипичные операции.

"Например, если вы каждый месяц берете что-то в рассрочку на небольшую сумму в 150-300 тыс. тенге, то эта операция не будет проверяться. Но, если вы новый клиент в банке и сразу несколько миллионов запросили, то такая операция будет автоматически уходить на "период охлаждения". Это будет прерогатива банков. Мы как раз говорили об ответственности финансовых институтов. Они должны будут полностью сопровождать своего клиента до конца, предоставлять ему исчерпывающую информацию и применять все необходимые меры", – рассказал Дмитрий Акмаев.

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