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Законодательство РК

Блогеров хотят активнее привлекать к контрпропаганде онлайн-мошенничества в соцсетях

Начальник управления повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев предложил ряд творческих подходов для борьбы с преступниками, сообщает Zakon.kz.

На конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" спикер отметил, что в целом повышается финансовая грамотность населения. Государственные органы отводят много времени разъяснению и обучению людей по противодействию мошенничеству. Но эти меры зачастую не достаточно эффективны.

"Несмотря на то, что мы проводим огромное количество обучающих мероприятий, далеко не все их слушатели в полной мере усваивают информацию. Хорошо, если полностью научатся противостоять финансовому мошенничеству хотя бы десятая часть", – заявил Дмитрий Акмаев.
Конференция "Противодействие интернет-мошенничеству", фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:31

Фото: Zakon.kz

Он предложил представителям государственных органов пройти обучение ораторскому искусству, чтобы правильно и интересно подавать информацию людям.

"Я предлагаю совместно с СЦК или Академией правоохранительных органов сделать школу для представителей госорганов, где мы будем обучать наших сотрудников", – заявил Дмитрий Акмаев.

Астана конференция Zakon.kz участники, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:31

Фото: Zakon.kz

Еще одним эффективным инструментов для работы с населением представитель Управления повышения финансовой грамотности АРРФР назвал блогеров и лидеров мнений. Он предложил активнее привлекать их к работе по контрпропаганде онлайн-мошенничеству в социальных сетях. Если информация будет идти от известного человека, внушающего доверие, то и ее восприятие увеличится в разы, отметил Акмаев.

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.

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