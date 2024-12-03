Блогеров хотят активнее привлекать к контрпропаганде онлайн-мошенничества в соцсетях

Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев предложил ряд творческих подходов для борьбы с преступниками, сообщает Zakon.kz.

На конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" спикер отметил, что в целом повышается финансовая грамотность населения. Государственные органы отводят много времени разъяснению и обучению людей по противодействию мошенничеству. Но эти меры зачастую не достаточно эффективны.

"Несмотря на то, что мы проводим огромное количество обучающих мероприятий, далеко не все их слушатели в полной мере усваивают информацию. Хорошо, если полностью научатся противостоять финансовому мошенничеству хотя бы десятая часть", – заявил Дмитрий Акмаев.

Фото: Zakon.kz

Он предложил представителям государственных органов пройти обучение ораторскому искусству, чтобы правильно и интересно подавать информацию людям.

"Я предлагаю совместно с СЦК или Академией правоохранительных органов сделать школу для представителей госорганов, где мы будем обучать наших сотрудников", – заявил Дмитрий Акмаев.

Фото: Zakon.kz

Еще одним эффективным инструментов для работы с населением представитель Управления повышения финансовой грамотности АРРФР назвал блогеров и лидеров мнений. Он предложил активнее привлекать их к работе по контрпропаганде онлайн-мошенничеству в социальных сетях. Если информация будет идти от известного человека, внушающего доверие, то и ее восприятие увеличится в разы, отметил Акмаев.

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