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Госслужащий обманул директора школы на 18,5 млн тенге в Актюбинской области

Госслужащий обманул директора школы на 18,5 миллионов тенге в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
Уголовное дело в отношении руководителя госаппарата по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями 2 декабря рассмотрели в Шалкарском районном суде, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда рассказали, что подсудимый, занимая руководящую должность и обладая полномочиями для выполнения государственных функций, сообщил директору школы по телефону, что все директора школ обязаны собрать деньги для проверки. В результате он присвоил 18 500 000 тенге, которые потратил на личные нужды.

До поступления уголовного дела в суд между прокурором и подсудимым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, без конфискации имущества. Вина подсудимого доказана заключениями экспертизы, протоколами выемки, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела".Пресс-служба Шалкарского районного суда

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Актюбинской области вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал взятки за восстановление села в Уилском районе. 

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