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Общество

Добровольно или под давлением: суд решил судьбу полицейского, обвиненного в изнасиловании в СИЗО

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:38 Фото: Zakon.kz
В Сарыагашском районном суде Туркестанской области рассмотрели уголовное дело в отношении полицейского, обвиненного в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Туркестанского областного суда от 22 мая 2025 года, подсудимый, находясь при исполнении служебных обязанностей, в изоляторе временного содержания Сарыагашского района вечером 17 сентября 2024 года изнасиловал потерпевшую, находившуюся под стражей.

Преступление было совершено в помещении, где отсутствовало видеонаблюдение.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

"Потерпевшая в ходе судебного заседания заявила, что вступила в половую связь добровольно, а заявление подала в состоянии депрессии во время беременности. Подсудимый просил его оправдать, утверждая, что близость была по обоюдному согласию, хоть и с использованием служебного положения. Защитник поддержал позицию подсудимого", – сообщили в суде.

Вина подсудимого была подтверждена заключениями судебно-биологической экспертизы, ультразвукового исследования, показаниями потерпевшей на стадии досудебного расследования, протоколами очных ставок и другими материалами уголовного дела.

"К смягчающим вину обстоятельствам суд отнес семейное положение и примирение с потерпевшей, к отягчающим – нарушение служебной присяги правоохранительных органов. Приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет", – сказано в сообщении.

Адвокат осужденного обжаловал приговор.

Между тем в Алматинской области следствию предстоит решить судьбу учителя домбры из Алматы, которого поймали на интимной связи со школьницей

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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