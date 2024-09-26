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В Астане суд оправдал полицейского

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 12:17 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении полицейского, обвиненного в превышении должностных полномочий с целью извлечения выгоды, сообщает Zakon.kz.

Детали дела рассказали 26 сентября в пресс-службе уголовного суда.

"В июне 2023 года были задержаны несовершеннолетний К. и уроженка Казахстана (ныне гражданка Италии) М. по факту распространения психотропных веществ путем закладок на территории Астаны. В ходе личного обыска у несовершеннолетнего был изъят один сверток с психотропным веществом, а у М. изъят сотовый телефон, в котором находились координаты мест закладок, а также рюкзак, внутри которого находились изолента и полиэтиленовый пакетик", – говорится в сообщении.

Девушка согласилась добровольно показать следователю места закладок. В результате было изъято 34 свертка с мефедроном.

Боясь за свою жизнь, подозреваемая написала заявление о применении в отношении нее мер безопасности.

"На основании постановления следователя М. была помещена в конспиративную квартиру, где находилась 16 дней. Весь период нахождения в квартире М. (в сопровождении сотрудников) неоднократно выходила в магазин, два раза встречалась с матерью, выезжала на следственные действия с участием адвоката и каких-либо заявлений о прекращении ее пребывания в конспиративной квартире не заявляла", – указано в информации суда.

В июле 2023 года ее задержали по подозрению в сбыте психотропных веществ в группе лиц по предварительному сговору и поместили в следственный изолятор. А в ноябре 2023 года постановлением прокурора процессуальные действия с ее участием признали недопустимыми доказательствами из-за допущенных процессуальных нарушений, в связи с чем уголовное дело в отношении девушки прекратили и освободили ее из-под стражи.

"В последующим М. обратилась в полицию с заявлением об оказании давления в период нахождения в конспиративной квартире и вместе с матерью убыла в Италию, где находится по настоящее время", – рассказали в суде.

Полицейскому предъявили обвинение в том, что он, превышая должностные полномочия, воспользовавшись неправомерными методами оперативно-розыскной деятельности, путем отбора заявления для получения дополнительного времени на поиск доказательств и привлечения девушки к уголовной ответственности умышленно поместил ее в конспиративную квартиру, незаконно ограничив ее свободу.

"Вместе с тем судом установлено, что М. была помещена в конспиративную квартиру на основании ее заявления и решения следователя, то есть процессуально-независимого должностного лица, а не по решению подсудимого," – отметили в уголовном суде.

Суд пришел к выводу, что стороной обвинения не представлено доказательств, свидетельствующих о явном превышении власти и должностных полномочий подсудимым, обвинение построено только на противоречивых показаниях потерпевшей.

В итоге приговором суда полицейский признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За ним признано право на возмещение вреда вследствие незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

24 сентября сообщалось о том, что в Костанае студент спортфака получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков.

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