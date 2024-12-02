Какие меры примет правительство для стабилизации цен на социальные продукты питания

В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина 2 декабря рассмотрели комплекс мер, необходимый для сохранения и производства урожая плодоовощной продукции и стабилизации цен на социальные продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, сохранение – через реализацию Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ. По итогам проведенной инвентаризации в стране действует 901 объект хранения, из которых 580 овощехранилищ общей емкостью 1,1 млн тонн, 257 – картофелехранилища (499,7 тыс. тонн), 67 плодо-фруктохранилищ (136,3 тыс. тонн).

"В этом году введены объекты хранения на 40 тыс. тонн в Мангистауской области, на 56 тыс. тонн – в Туркестанской, на 20 тыс. – в Павлодарской, на 4 тыс. – в Кызылординской и на 2,8 тыс. тонн – в Карагандинской. Строят еще в пяти областях общей емкостью 115,1 тыс. тонн. В семи областях ожидают финансирования инвесторов проекты на 97,9 тыс. тонн", – информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

В этом году собрано 2,9 млн тонн картофеля, 1,1 млн тонн лука, 498 тыс. тонн капусты, 474 тыс. тонн моркови. Это существенно превышает уровень потребности населения страны. При этом есть спрос на контрактацию 150 тыс. тонн картофеля, 80 тыс. тонн лука, овощей и яблок со стороны Российской Федерации.

"Мы собрали большой урожай овощей, значительно выше потребности жителей страны, есть спрос на овощи из России. Нужно дать возможность нашим фермерам реализовать на экспорт излишки урожая. Министерству сельского хозяйства на уровне акиматов необходимо отработать вопрос: сколько фермеры готовы продать овощей на экспорт, и организовать контрактацию. За исключением запасов в стабфондах", – заявил Серик Жумангарин.

Также на совещании обсудили старт финансирования весенне-полевых работ 2025 года по программе "Кең дала – 2". Как известно, на эти цели планируется направить до 700 млрд тенге под 5% годовых для фермеров со сроком погашения до 1 марта 2026 года. Из них 140 млрд тенге – бюджетные средства, 560 млрд тенге – рыночные. Раннее финансирование даст возможность аграриям заранее приобрести все необходимое, в том числе удобрения, для своевременного старта посевной кампании.

"Первые 100 млрд тенге рыночных средств мы привлекли 28 ноября для старта раннего финансирования с 1 декабря 2024 года. На 30 ноября уже поступило 695 заявок от сельхозпроизводителей на 85 млрд тенге, 686 заявок на 55 млрд тенге – через прямое финансирование, то есть филиалы АКК, шесть заявок через СПК на 22,6 млрд тенге и три заявки через банки второго уровня на 7,3 млрд тенге. Сейчас в работе – 146 заявок на 20,6 млрд тенге. 29 ноября начато раннее финансирование, прокредитовано 48 заемщиков на 2,3 млрд тенге. Работа продолжается", – отметил Кайрат Сапулатов, заместитель председателя Аграрной кредитной корпорации.

На совещании также обсудили меры по дальнейшей стабилизации цен на социальные продукты питания. В годовом выражении по итогам ноября отмечено замедление инфляции с 8,5 до 8,4%. За 11 месяцев среди основных составляющих инфляции – продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг – минимальный рост зафиксирован на продовольственные товары (4,4%). По итогам прошедшей недели средний индекс цен на СЗПТ вырос на 0,2, в основном на овощную группу товаров.

Вице-премьер поручил акиматам городов республиканского значения и регионов совместно с Министерством торговли и интеграции увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам. Министерству сельского хозяйства – рассмотреть возможность раннего разбронирования запасов овощей из стабфондов, если возникнет необходимость.

Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана исключают резкий рост цен на продукты из-за укрепления доллара.