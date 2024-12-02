В правительстве Казахстана исключают резкий рост цен на продукты из-за укрепления доллара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава МНЭ заявил, что правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение.
"Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая. К зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тыс. тонн по 29 видам основных продуктов питания. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить потребности страны на несколько месяцев", – добавил Нурлан Байбазаров.
Отмечается, что с приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки.
"Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания... Для насыщения внутреннего рынка овощами в период межсезонья организуется зеленый коридор для поставки ранних овощей из ближнего зарубежья. Осуществляется тесное взаимодействие с бизнесом в сфере торговли", – резюмировал Нурлан Байбазаров.
29 ноября 2024 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что не ожидает роста цен на продукты питания. Мотивировал он это обеспеченностью рынка отечественными товарами.
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