Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

С улиц Алматы за неделю вывезли более 10 тысяч кубометров мусора

Алматы, уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 14:07 Фото: акимат Алматы
В Алматы с 25 по 30 ноября в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" проведена масштабная уборка, приуроченная к окончанию осеннего и наступлению зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, была охвачена улично-дорожная сеть, общедоступные места, русла рек, уличные урны и арычная сеть.

"В рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП "Алматы тазалық" пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м протяженностью 2777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций", – отмечено в сообщении.

Особое внимание уделено очистке арычной сети города протяженностью 1525 км. Ежедневно до 80 единиц техники и 320 рабочих вывозят из арычной сети около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

ТОО "Eco Almaty" проведена очистка русел рек Большая Алматинка на участке от пр. аль-Фараби до ул. Сатпаева; Есентай на участке от пр. аль-Фараби до ул. Шевченко, а также БАК имени Д. Кунаева в черте города Алматы протяженностью 19,2 км.

Кроме того, в рамках разработанных в соответствии с концепцией "Таза Қазақстан" новых правил на сегодня порядка 2 тыс. предпринимателей подписали паспорта благоустройства. Данные меры являются частью стратегии по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для алматинцев и гостей города.

"В целом на сегодня было убрано 10 493,5 куб. м мусора, в том числе 4408 куб. м листвы", – резюмировали в акимате.

В мероприятиях по наведению порядка в скверах, парках и других общественных местах приняли участие известные деятели культуры, спортсмены, молодежь и неравнодушные активные горожане.

Читайте также

Полицейская машина, полиция
Убийство на мальчишнике в Кокшетау: появились новые подробности
Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
Аким Ахметжанов объяснил, почему ТЭЦ в Кокшетау будет строить российская компания
Строительство домов для пострадавших от паводков, паводки, строительство, дом, дома, жилье, стройка, строительство жилья для пострадавших от паводков, пострадавшие от паводков, строительные работы, строительство частных домов, застройка сельской местности, сельская местность
Шарлапаев о построенном жилье во время паводков: Есть гарантии, нареканий нет
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Мусор акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: