С улиц Алматы за неделю вывезли более 10 тысяч кубометров мусора

В Алматы с 25 по 30 ноября в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" проведена масштабная уборка, приуроченная к окончанию осеннего и наступлению зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, была охвачена улично-дорожная сеть, общедоступные места, русла рек, уличные урны и арычная сеть.

"В рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП "Алматы тазалық" пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м протяженностью 2777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций", – отмечено в сообщении.

Особое внимание уделено очистке арычной сети города протяженностью 1525 км. Ежедневно до 80 единиц техники и 320 рабочих вывозят из арычной сети около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

ТОО "Eco Almaty" проведена очистка русел рек Большая Алматинка на участке от пр. аль-Фараби до ул. Сатпаева; Есентай на участке от пр. аль-Фараби до ул. Шевченко, а также БАК имени Д. Кунаева в черте города Алматы протяженностью 19,2 км.

Кроме того, в рамках разработанных в соответствии с концепцией "Таза Қазақстан" новых правил на сегодня порядка 2 тыс. предпринимателей подписали паспорта благоустройства. Данные меры являются частью стратегии по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для алматинцев и гостей города.

"В целом на сегодня было убрано 10 493,5 куб. м мусора, в том числе 4408 куб. м листвы", – резюмировали в акимате.

В мероприятиях по наведению порядка в скверах, парках и других общественных местах приняли участие известные деятели культуры, спортсмены, молодежь и неравнодушные активные горожане.