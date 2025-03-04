Как проходит этап "Чистые улицы" в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"

В Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" началась масштабная экологическая кампания "Алматы – наш общий дом".

Первая декада марта проводится под лозунгом "Чистые улицы" и посвящена уборке проезжей части и остановок общественного транспорта, очистке от грязи дорожных знаков, а также установке дополнительных урн и благоустройству основных городских автомагистралей.

В рамках реализации кампании бригада дорожных рабочих производила уборку мусора по шоссе Северное кольцо. Как отметил дорожный мастер Аскар Алдабергенов, работа была начата от улицы Рыскулова и постепенно рабочие продолжили в сторону поворота на мкр. Айнабулак.

"Рабочие собирают с поверхности дороги песок, оставшийся после зимы, которым обрабатывалось дорожное полотно во время снегопадов, и другой сопутствующий мусор. В нашем распоряжении фронтальный погрузчик, самосвал и автомобиль-пылесос. Что касается последнего, то он идет после рабочих, собирая более мелкий мусор. Сам работаю дорожным мастером на протяжении последних 15 лет. После наступления зимы убираем то, что раньше оставалось под снегом. Потом с наступлением тепла будем заниматься озеленением и приведением в порядок скверов и парков, и так постоянно следуем за временами года и стараемся поддерживать чистоту на доверенных нам участках", – рассказал бригадир.

Фото: акимат города Алматы

В рамках кампании "Чистые улицы" 180 рабочих и 60 единиц спецтехники помимо магистральных улиц приводили в порядок прилегающие к ним парки, скверы, зеленые зоны и арыки. Во дворах подрядные организации приступили к уборке внутридворовых территорий по принципу от "От фасада до фасада".

Кроме того, проводится внедрение паспортов благоустройства. Сотрудники аппарата акима обходят поэтапно всех собственников и предпринимателей района и рассказывают о необходимости подписания паспорта благоустройства. Таким образом, собственники будут ответственно относиться к территории у своих объектов и проводить регулярную уборку.

Также проводится ямочный ремонт на дорогах. Точечно устраняются ямы, аварийные ливневные канализации и бордюры.

Напомним, с 1 марта по 1 апреля в Алматы проводится кампания "Алматы – наш общий дом", где предусмотрены 4 этапа:

"Чистые улицы" (1-9 марта) – уборка остановок, дорожных знаков, установка урн, благоустройство магистралей;

"Чистые парки, скверы и горы" (10-16 марта) – субботники в природных зонах и активности по сбору мусора;

"Чистые дворы" (17-23 марта) – уборка и покраска дворовых территорий, детских и спортивных площадок, элементов благоустройства, озеленение, конкурсы на "Лучший двор/дворник/палисадник";

"Наш город – наша гордость" (24 марта – 1 апреля) – благоустройство памятников и массовая посадка деревьев.